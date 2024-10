Os contemplados com o Prêmio Nobel de Química, reconhecidos por desvendar os segredos das proteínas usando inteligência artificial, disseram esperar, nesta quarta-feira (9), que seus trabalhos permitam fazer "avanços científicos incríveis", mas advertiram contra os maus usos desta nova tecnologia.

Os americanos David Baker e John Jumper, assim como o britânico Demis Hassabis, conseguiram decifrar a estrutura das proteínas, moléculas que desempenham um papel fundamental em quase todas as funções dos organismos vivos.

Em uma coletiva de imprensa conjunta com Hassabis em Londres, Jumper considerou que este prêmio "representa a promessa da biologia informática".

Ambos chefiam a Google DeepMind, e desenvolvem um novo modelo de Inteligência Artificial (IA) em 2020 chamado AlphaFold2 para determinar a estrutura das proteínas.

"Queremos fazer do mundo um lugar melhor e dispomos de ferramentas incrivelmente potentes para isso. Vamos terminar sendo capazes de fazer com que as pessoas sejam saudáveis graças ao trabalho que fazemos com a IA", acrescentou.

"Espero que isto seja um sinal de que abrimos o caminho para muitos avanços científicos incríveis", afirmou.

O trabalho dos cientistas poderia ter uma importância particular na descoberta de medicamentos, ao reduzir o tempo de trabalho necessário "em cerca de uma década ou mais a (...) talvez alguns meses", explicou Hassabis.

A IA pode ser especialmente bem aplicada na biologia molecular porque é capaz de identificar "padrões que nunca vemos", detalhou Jumper.

Hassabis quis, no entanto, alertar contra os riscos relacionados com a IA, "uma das tecnologias mais transformadoras da história da humanidade".

A ferramenta tem "um potencial extraordinário para o bem (...), mas também pode ser usada para o mal", insistiu.

"Realmente, temos que pensar com muito cuidado à medida que estes sistemas e técnicas se tornam mais potentes", disse.

"Acredito muito no engenho humano", acrescentou Hassabis. "Com tempo, recursos e pessoas inteligentes", afirmou, "a humanidade pode resolver muitos de seus problemas mais espinhosos".

jwp/jj/alm/mhc/sag/eg/mvv