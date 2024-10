As duas novas estrelas do tênis, o italiano Jannik Sinner (N.1) e o espanhol Carlos Alcaraz (N.2), venceram seus jogos no Masters 1000 de Xangai nesta quarta-feira (10) e estão a um passo de se enfrentarem mais uma vez na semifinal do torneio chinês.

Alcaraz avançou às quartas de final depois de vencer o veterano francês Gaël Monfils (N.46) por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-5, em uma hora e meia de jogo.

"O principal neste jogo era manter a calma, controlar minhas emoções e esperar as oportunidades", explicou o espanhol de 21 anos.

Alcaraz somou assim sua 12ª vitória consecutiva e vai buscar a 13ª contra o tcheco Tomas Machac (N.33), que surpreendeu o americano Tommy Paul (N.13) em três sets (3-6, 6-4 e 6-3).

Caso passe por Machac, Alcaraz poderá ter um novo duelo com Sinner, a quem já derrotou na semana passada, na final do ATP 500 de Pequim.

O espanhol domina o retrospecto de confrontos diretos contra o italiano com seis vitórias em dez jogos.

- Revanche do número 1 -

Sinner derrotou nesta quarta-feira o americano Ben Shelton (N.16) por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/1), e conseguindo sua revanche da derrota sofrida há um ano neste mesmo torneio.

Agora, o número 1 do mundo se prepara para enfrentar nas quartas de final o russo Daniil Medvedev (N.5), que eliminou o grego Stefanos Tsitsipas (N.12) por 7-6 (7/3) e 6-3.

"Foi muito difícil, quando você joga contra ele [Shelton] não tem muito controle... Só tentei me manter forte mentalmente", declarou o italiano de 23 anos após a partida.

Nedvedev e Sinner já se enfrentaram 13 vezes, com retrospecto favorável para o russo (7-6), que, no entanto, só venceu um dos últimos sete duelos entre ambos (nas quartas de final de Wimbledon este ano).

- Djokovic imparável -

O sérvio Novak Djokovic (N.4) também não teve problemas para avançar em Xangai, derrotando o russo Roman Safiulin (N.61) por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, em uma hora e 15 minutos de jogo.

Djokovic, que não perdeu nem um set em três jogos no torneio até aqui, vai enfrentar nas quartas de final o tcheco Jakub Mensik (N.65), que bateu de forma surpreendente o búlgaro Grigor Dimitrov (N.10), semifinalista no ano passado.

Para o sérvio, o Masters 1000 de Xangai é a primeira competição desde a eliminação precoce na terceira rodada do US Open, no final de agosto. O astro de 37 anos busca o 100º título da carreira.

Além disso, Djokovic teve o caminho até a final (em tese) facilitado, já que sua principal ameaça, o alemão Alexander Zvedrev (N.3), foi derrotado no último jogo do dia pelo veterano belga David Goffin (N.66).

Em uma batalha de quase duas horas e depois de o alemão desperdiçar uma bola para levar o jogo para o terceiro set, Goffin venceu com parciais de 6-4 e 7-5, graças à sua eficiência no jogo ofensivo, com apenas seis erros de voleio nas 35 vezes em que subiu até a rede.

Nas quartas de final, o belga de 33 anos vai enfrentar o americano Taylor Fritz (N.7).

