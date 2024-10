O presidente austríaco pediu nesta quarta-feira (9) aos três partidos mais votados – extrema direita, conservadores e social-democratas – que iniciassem negociações para tentar sair do bloqueio por falta de maiorias e conseguir nomear um governo.

O Partido Austríaco da Liberdade (FPÖ), fundado por ex-nazistas, obteve quase 29% dos votos. Os conservadores (ÖVP) ficaram em segundo lugar (26,3%), à frente dos social-democratas (SPÖ, 21,1%).

"Aconteceu algo inusitado, que houve um vencedor com quem nenhum dos outros partidos quis governar", sublinhou o presidente, o ambientalista Alexander van der Bellen, com base em consultas realizadas com os diferentes líderes políticos desde as eleições de 29 de setembro.

"Peço aos líderes dos três partidos mais votados que mantenham negociações entre si e esclareçam de forma confiável se a colaboração é possível e, em caso afirmativo, qual", disse o chefe de Estado.

"Vou convidar os três líderes partidários no final da próxima semana para me informarem dos resultados" das suas discussões, acrescentou.

