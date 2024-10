Com o retorno de Lionel Messi na Argentina e a ausência de Vinícius Júnior no Brasil, as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 voltam para mais uma rodada dupla a partir desta quinta-feira (10).

A 'Albiceleste' chega motivada para o jogo contra a Venezuela não só pela liderança (18 pontos em oito jogos), mas também pela volta de Messi, fora desde a final da Copa América devido a uma lesão no tornozelo.

Por outro lado, a Seleção Brasileira, que ocupa apenas a quinta posição na tabela (10 pontos) tentará iniciar uma recuperação diante do Chile sem o atacante do Real Madrid Vini Jr., sua principal peça.

- Brasil sem Vini Jr. -

No principal duelo da nona rodada, o Brasil visita a seleção chilena em Santiago em busca de uma vitória para não ficar em situação ainda mais delicada na competição.

O técnico Dorival Júnior vem sendo muito questionado, mas ainda tem crédito apesar de a Seleção ter perdido quatro dos últimos cinco jogos das Eliminatórias, algo inédito.

Mas apesar do retrospecto negativo, o Brasil dificilmente não se classificará para a Copa de 2026, já que a América do Sul tem seis vagas diretas e uma repescagem para o sétimo colocado, entre dez seleções. O fator preocupante é o rendimento da equipe.

O jogo da Seleção é previsível, monótono, e os jogadores que deveriam assumir o protagonismo, como Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick, não conseguem deslanchar.

Para piorar, Vini foi cortado depois de sofrer uma lesão cervical na vitória merengue por 2 a 0 sobre o Villarreal no último fim de semana, pelo Campeonato Espanhol.

Por sua vez, o técnico do Chile, o argentino Ricardo Gareca, tenta acertar a equipe, vice-lanterna das Eliminatórias (5 pontos em oito jogos) em meio ao desgaste com o medalhão Arturo Vidal, que o criticou duramente por não ter sido convocado, assim como seus companheiros da 'Geração Dourada' de jogadores campeões da Copa América em 2015 e 2016.

- Suárez contra Bielsa -

O clima é parecido na seleção do Uruguai, apesar de a equipe estar mostrando bom desempenho nas Eliminatórias, ocupando a terceira posição com 15 pontos.

Isso porque o atacante Luís Suárez, maior artilheiro da história da 'Celeste', disparou contra o técnico Marcelo Bielsa pouco depois de anunciar sua aposentadoria da seleção.

"Muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia. Ele nem cumprimentava", disse Suárez, entre outras duras críticas a Bielsa, que ainda não respondeu às declarações do jogador.

O Uruguai vai a Lima na sexta-feira (10) para enfrentar o Peru, que ocupa a lanterna das Eliminatórias, e a grande incógnita é como as declarações de Suárez vão repercutir no ânimo dos jogadores.

- Argentina tem volta de Messi -

Com Messi recuperado, a Argentina quer voltar a vencer depois de ter sido derrotada pela Colômbia por 2 a 1 na última rodada, em setembro.

Mas a 'Albiceleste' terá alguns desfalques contra a Venezuela, sendo o mais importante o goleiro Dibu Martínez, suspenso por dois jogos por agredir um cinegrafista no jogo contra os colombianos em Barranquilla.

Por sua vez, a Colômbia vai à altitude de 4.100 metros acima do nível do mar na cidade de El Alto para enfrentar a Bolívia, motivada pela vitória fora de casa sobre o Chile (2 a 1) no mês passado.

Sob o comando do técnico argentino Néstor Lorenzo, a seleção colombiana subiu para a segunda colocação (16 pontos) e é a única invicta nas Eliminatórias.

Já o Paraguai (7º), dirigido pelo veterano Gustavo Alfaro, ganhou posições depois de vencer o Brasil em casa (1 a 0) e agora viaja a Quito para encarar o Equador (4º).

ol/cl/ma/cb/aam