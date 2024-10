O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse nesta terça-feira (8) que escreveu ao premiê israelense, Benjamin Netanyahu, para expressar sua "preocupação" com um projeto de lei que visa impedir a agência de refugiados UNRWA de continuar seu trabalho humanitário na Faixa de Gaza.

"Escrevi diretamente ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para expressar minha profunda preocupação com o projeto de lei que poderia impedir a UNRWA de continuar seu trabalho essencial no território palestino ocupado", disse Guterres à imprensa.

"Em meio a toda a agitação, a UNRWA, mais do que nunca, é indispensável. A UNRWA é, mais do que nunca, insubstituível", alertou. A expulsão dessa agência da ONU "sufocaria os esforços para aliviar o sofrimento humano e as tensões em Gaza" e "seria uma catástrofe em um desastre já sem paliativos".

A UNRWA, que há décadas fornece assistência humanitária a refugiados palestinos em Gaza, Jordânia, Líbano, Síria e Cisjordânia, vive uma profunda crise desde que Israel acusou 12 de seus funcionários de participar do ataque do movimento islamista palestino Hamas em território israelense de 7 de outubro de 2023.

Antes da guerra desencadeada desde então, a agência oferecia cuidados médicos e educação a uma grande parte da população de Gaza.

Guterres reiterou seus apelos para que o conflito, que se expandiu ao Líbano após os bombardeios do Exército israelense a posições do grupo islamista Hezbollah, fosse interrompido. "Ainda há tempo para parar", declarou.

