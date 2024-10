O tenista sérvio Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo e atualmente o 4º no ranking da ATP, venceu com tranquilidade o italiano Flavio Cobolli (N.30) nesta terça-feira (8) e avançou às oitavas de final do Masters 1000 de Xangai.

Djokovic fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-2.

O sérvio, que não jogava desde a surpreendente eliminação na terceira rodada do US Open, precisou de apenas uma hora e três minutos para bater o jovem italiano de 22 anos.

Para isso, mostrou um jogo seguro, vencendo mais de 80% dos pontos de saque e sem ceder um único break point.

"Desde o início o plano de jogo era claro, permanecendo agressivo e tentando aproveitar qualquer bola curta para tomar a iniciativa do ponto", declarou Djokovic, que admitiu que seu adversário pagou "um preço físico" porque teve que jogar apenas duas horas depois de ter enfrentado o suíço Stan Wawrinka.

"Não joguei muitos jogos. O ponto positivo é que estou descansado, então fico feliz se tiver que jogar todos os dias ou se tiver jogos longos", acrescentou o sérvio.

Djokovic, que tenta em Xangai o 100º título de sua carreira, terá como próximo adversário o russo Roman Safiulin (N.61), que passou pelo americano Frances Tiafoe (N.17) com parciais de 5-7, 7-5 e 7-6 (7/5).

Em outros jogos do dia, cabeças de chave como o alemão Alexander Zverev (N.3), o húngaro Grigor Dimitrov (N.10), o grego Stefanos Tsitsipas (N.12), os americanos Taylor Fritz (N.7) e Ben Shelton (N.16) e o dinamarquês Holger Rune (N.14) também se classificaram para as oitavas de final.

