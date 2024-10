O Hezbollah afirmou, nesta terça-feira (8), ter repelido as tropas israelenses que "se infiltraram" perto de um posto da missão de Paz das Nações Unidas no sul do Líbano.

Os combatentes do Hezbollah dispararam contra "uma força inimiga israelense que se infiltrou por trás da posição das forças internacionais em Labboune", uma localidade fronteiriça, disse o grupo apoiado pelo Irã, acrescentando que "forçaram a força inimiga infiltrada a retirar-se".

