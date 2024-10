As bolsas da China continental subiram mais de 10% na abertura nesta terça-feira (08), mantendo a tendência de alta após uma semana de pausa devido a um feriado nacional, antes do anúncio de novas medidas de estímulo econômico pelo governo.

O índice composto de Xangai subiu 10,13%, aos 3.674,4 pontos, e o de Shenzhen, 11,37%, aos 2.146,57 pontos.

O contrário aconteceu com a Bolsa de Hong Kong, que caiu 4,18%, aos 22.134,78 pontos, na esteira de Wall Street e devido a realizações de lucro após as fortes altas da semana passada.

A China começou a anunciar em setembro uma série de medidas para estimular sua economia, a segunda maior do mundo, com ênfase no setor imobiliário. Novas medidas devem ser anunciadas nesta terça-feira.

