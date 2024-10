O presidente russo, Vladimir Putin, se reunirá na sexta-feira (11) com o seu homólogo iraniano e aliado Masud Pezeshkian durante uma viagem ao Turcomenistão, no auge da escalada da guerra no Oriente Médio, indicou um conselheiro do Kremlin nesta segunda-feira (7).

"Este encontro é de grande importância, tanto para discutir questões bilaterais como, claro, o agravamento dramático da situação no Oriente Médio", declarou o conselheiro presidencial Yuri Ushakov, citado pelas agências de notícias russas.

Putin, que está sob um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI), participará de um fórum regional no Turcomenistão, a convite das autoridades deste país isolado da Ásia Central.

O primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, reuniu-se com o presidente iraniano em Teerã, no final de setembro, para discutir a cooperação russo-iraniana em vários âmbitos.

Estas reuniões ocorrem em meio às tensões no Oriente Médio, onde Israel está envolvido em uma guerra contra o Hezbollah no Líbano e o Hamas na Faixa de Gaza.

O Irã atacou o território israelense com mísseis em resposta aos seus assassinatos seletivos. As potências ocidentais acusam o Irã de ter fornecido drones e mísseis à Rússia para a ofensiva na Ucrânia. Teerã rejeita essas acusações.

