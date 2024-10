O Barcelona espera voltar a jogar no Camp Nou "antes do final do ano", enquanto terminam as obras de reforma que estão sendo realizadas no estádio, afirmou nesta segunda-feira (7) a vice-presidente institucional do clube, Elena Fort.

Fort apresentou à imprensa o planejamento do Barça e afirmou que o clube está "trabalhando ativamente" para voltar à sua mítica casa ainda em 2024, com uma capacidade provisória para 62 mil espectadores.

O término das obras está previsto para meados de 2026 e o número de assentos disponíveis será de 105 mil.

Além disso, a reforma, que faz parte do projeto batizado como 'Espai Barça', instalará uma cobertura no estádio.

Os torcedores do Barcelona poderão solicitar nos próximos dias os ingressos para os jogos do time principal masculino que restam por jogar na atual temporada no Camp Nou.

Por enquanto, a programação inclui o segundo turno do Campeonato Espanhol, bem como as fases de mata-mata (oitavas de final em diante) da Liga dos Campeões da Europa e da Copa do Rei.

Os dirigentes do Barça estimam que "não há razão" para que a equipe não possa iniciar 2025 jogando em seu estádio.

Os trabalhos de modernização, que começaram em junho de 2023, foram atrasados por problemas relacionados a licenças e pelas reclamações de vários trabalhadores sobre suas condições de trabalho.

O clube catalão solicitou à prefeitura de Barcelona a extensão do contrato do Estádio Olímpico de Montjuïc "até março de 2025 por precaução", enquanto espera que não surja nenhum contratempo administrativo.

ati/mfr/mcd/cb/dd