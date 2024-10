Pelo menos 20 pessoas morreram desde sexta-feira na Índia e no Bangladesh em inundações e deslizamentos de terras, provocados pelo transbordamento das torrentes vindas dos Himalaias, anunciaram nesta segunda-feira as autoridades.

No estado de Meghalaya, no nordeste da Índia, "inundações causadas por chuvas contínuas e deslizamentos de terra" deixaram 15 mortos desde sexta-feira, além de destruição, informou o gabinete do chefe local.

Enquanto isso, no vizinho Bangladesh – localizado principalmente em baixa altitude – as chuvas excessivas causaram o transbordamento dos rios e deixaram cinco mortos desde sábado, segundo o ministério encarregado da gestão de desastres naturais.

Pelo menos 20 mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas devido às inundações, acrescentou a mesma fonte.

"As águas das cheias começaram a baixar", disse Nazmul Abedin, chefe da pasta.

No final de setembro, grandes inundações e deslizamentos de terra causados por chuvas torrenciais atingiram o Nepal, norte da Índia, causando pelo menos 225 mortes, e aumentaram os já elevados níveis dos rios que atravessam a Índia e o Bangladesh.

Inundações e deslizamentos de terra são comuns no sul da Ásia durante a estação das monções de verão. Especialistas alertam que a mudança climática aumenta sua frequência e intensidade.

