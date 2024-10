Os bombardeios israelenses mataram 23 pessoas no Líbano no sábado, informou o Ministério da Saúde libanês neste domingo (6).

Os bombardeios israelenses em localidades do sul do Líbano, nos subúrbios de Beirute considerados redutos do grupo islamista Hezbollah e em outras regiões do país "mataram 23 pessoas e feriram outras 93", segundo um comunicado do ministério.

ah/cf/feb/es/jvb/yr