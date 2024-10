O Exército israelense anunciou neste domingo (6) o envio de tropas adicionais perto da Faixa de Gaza, na véspera do primeiro aniversário do ataque do movimento islamista Hamas em Israel que desencadeou a guerra no território palestino.

"A divisão de Gaza do Exército israelense foi reforçada, com várias unidades, com tropas estacionadas para defender tanto as comunidades como a zona fronteiriça", afirmaram os militares em comunicado.

