As autoridades de El Salvador desarticularam, neste sábado (5), uma rede de tráfico de migrantes com destino aos Estados Unidos que cobrava entre 13.000 e 16.000 dólares (entre R$ 71.000 e R$ 87.000, na cotação atual), informou a Procuradoria Geral.

Membros da Ministério Público, com apoio da Polícia Nacional Civil, realizaram uma série de operações para "desarticular" a quadrilha criminosa, que cobra este valor "para levar pessoas ilegalmente para os Estados Unidos", disse a entidade em sua conta na rede X.

As autoridades emitiram seis ordens de captura pelos crimes de tráfico ilegal de pessoas e grupos ilícitos. Entre os presos está a chefe da quadrilha, Reina Pineda Guillén, enquanto os demais tinham funções de promotores e guias de transporte, segundo a informação oficial.

Além disso, foram apreendidos 45.740 dólares (R$ 250.106), assim como pesos mexicanos, quetzais guatemaltecos e lempiras hondurenhas. Também foram apreendidos seis veículos e duas motocicletas, detalhou a nota.

"As vítimas vinham dos departamentos de La Libertad, San Miguel e Chalatenango" e eram levadas às passagens fronteiriças El Poy, com Honduras, e Metapán, com a Guatemala, para em seguida "trasladá-las por pontos ilegais para o exterior", pontuou.

A América Central serve de corredor para milhares de migrantes de diferentes partes do mundo, que tentam chegar aos Estados Unidos. Além disso, milhares de centro-americanos deixam seus países fugindo da violência, da falta de emprego, dos baixos salários e da violência criminosa.

ec/mel/mvv/rpr