O Exército israelense afirmou, neste sábado (5), que atacou combatentes do Hezbollah que estavam dentro de uma mesquita no sul no Líbano.

"Durante a noite (...) o Exército israelense atacou terroristas do Hezbollah que operavam em um centro de comando localizado no interior de uma mesquita adjacente ao hospital Salah Ghandur, no sul do Líbano", declararam os militares em comunicado.

Este é o primeiro bombardeio deste tipo desde o início dos confrontos transfronteiriços entre Israel e o movimento islamista pró-Irã libanês há um ano.

