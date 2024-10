Kevin de Bruyne e Romelu Lukaku foram poupados pelo técnico Domenico Tedesco na convocação da seleção da Bélgica, cuja lista de jogadores para os jogos contra Itália (10 de outubro) e França (14 de outubro) pela Liga das Nações da Uefa foi divulgada nesta sexta-feira (4).

De Bruyne havia deixado no ar sua continuidade na seleção, mas o jogador do City tranquilizou seu treinador.

"Tive uma longa conversa por telefone com Kevin, que está lesionado no momento. Ele está motivado com a ideia de continuar conosco até a Copa do Mundo. Só nos pediu para descansar", explicou Tedesco.

Já Lukaku ficará no Napoli "para trabalhar individualmente", segundo o técnico dos 'Diabos Vermelhos'.

A convocação de Tedesco tem quatro novidades: Malick Fofana, Cyril Ngonge, Matte Smetse o goleiro Maarten Vandevoordt (RB Leipzig).

Nas duas primeiras rodadas da Liga das Nações, a Bélgica venceu Israel (3 a 1) e foi derrotada pela França (2 a 0).

- Lista de convocados:

Goleiross: Koen Casteels (Al-Qadsiah/ASA), Matz Sels (Nottingham Forest/ING), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig/ALE)

Defensores: Sebastiaan Bornauw (Wolfsburg/ALE), Timothy Castagne (Fulham/ING), Zeno Debast (Sporting/POR), Maxim De Cuyper (Brugge/BEL), Wout Faes (Leicester/ING), Matte Smets (Gent/BEL), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt/AÇE), Koni De Winter (Genoa/ITA)

Meio-campistas: Charles De Ketelaere (Atalanta/ITA), Amadou Onana (Aston Villa/ING), Orel Mangala (Lyon/FRA), Youri Tielemans (Aston Villa/ING), Arne Engels (Augsburg/ALE), Malick Fofana (Lyon/FRA)

Atacantes: Johan Bakayoko (PSV Eindhoven/HOL), Jérémy Doku (Manchester City/ING), Dodi Lukebakio (Sevilla/ESP), Loïs Openda (RB Leipzig/ALE), Cyril Ngonge (Napoli/ITA), Leandro Trossard (Arsenal/ING).

bnl/pm/mfr/cb/dd