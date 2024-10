Um mês depois de se aposentar da seleção, o astro uruguaio Luis Suárez criticou o atual técnico da 'Celeste', o argentino Marcelo Bielsa, afirmando que o treinador divide o elenco e não cumprimenta os jogadores.

"Bielsa separou todo o grupo até na forma de treinar", disse Suárez no programa "De fútbol se habla así", do canal DSports.

O atacante de 37 anos também questionou a forma como o argentino trata a equipe e os colaboradores da seleção uruguaia.

"Muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse 'bom dia'. Ele nem nos cumprimentava", contou Suárez.

"No Complexo Celeste ele não deixava os funcionários passarem, nem cumprimentar, nem comer conosco", acrescentou o jogador sobre a rotina no centro de treinamento da seleção.

"Houve companheiros que diziam 'depois da Copa América, não jogo mais [na seleção uruguaia]'", continuou Suárez.

O 'Pistolero', maior artilheiro da história da 'Celeste' (69 gols em 143 jogos), fez seu último jogo pela seleção no dia 6 de setembro, contra o Paraguai (0 a 0), no Estádio Centenário de Montevidéu, pela 7ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Após o jogo de despedida, Bielsa definiu Suárez como "um craque" que "vai ficar marcado na história do futebol".

"Aprendi com ele", disse o técnico argentino sobre o atacante em sua última entrevista coletiva, no dia 24 de setembro, ao destacar seu talento em campo.

