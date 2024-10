Os corpos de 12 pessoas assassinadas foram encontrados na quinta-feira (4) no violento estado mexicano de Guanajuato (centro), informaram as autoridades locais, que atribuíram o massacre a disputas entre dois grupos do crime organizado.

Os corpos foram localizados em um período de duas horas em cinco pontos da cidade de Salamanca, informou o Ministério Público Federal, que investiga o crime.

A entidade especificou que os autores deixaram mensagens nas quais um dos grupos criminosos reivindica a responsabilidade pelos crimes.

As vítimas, três mulheres e nove homens, foram encontradas em estradas, pontes e avenidas da cidade e apresentavam ferimentos a bala, sinais de tortura e, em um dos casos, foram esquartejadas, detalhou o Ministério Público.

As denúncias dos cinco fatos foram recebidas com 10 ou 15 minutos de intervalo entre cada uma, informou a polícia municipal de Salamanca.

Os 12 homicídios ocorreram menos de 24 horas depois de homens armados assassinarem quatro pessoas e deixarem outras cinco feridas após atacarem um centro de detenção para pessoas dependentes no mesmo município.

O prefeito de Salamanca, César Prieto, disse aos jornalistas que a violência que afeta a cidade é um problema temporário que deriva da luta entre grupos criminosos.

"É uma questão temporária, são faíscas onde um grupo decide atacar outro, mas no final das contas temos que estar permanentemente atentos e de prontidão para a questão da segurança", afirmou.

Guanajuato, um próspero centro industrial que também abriga alguns destinos turísticos populares, é atualmente considerado o estado mais violento do México, segundo estatísticas oficiais de homicídios.

