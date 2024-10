Os Estados Unidos ajudaram, a pedido do Iraque e com o apoio de Israel, a retirar uma jovem da minoria yazidi da Faixa de Gaza, onde estava cativa, anunciou nesta quinta-feira (3) o Departamento de Estado.

“Posso dizer a vocês que agora ela está a salvo com sua família no Iraque”, disse o porta-voz do departamento, Matthew Miller, ao ser questionado sobre o caso em sua coletiva de imprensa diária.

Miller confirmou que os Estados Unidos haviam “contribuído com a remoção segura de uma jovem yazidi de Gaza para que pudesse voltar para sua família no Iraque”.

“As circunstâncias deste caso são realmente difíceis de descrever”, pois de trata de uma “jovem que, há 10 anos, quando tinha 11 anos, foi sequestrada pelo grupo Estado Islâmico no Iraque, vendida e obrigada a se casar com um combatente do Hamas em Gaza”, explicou o porta-voz, detalhando que ela foi “levada para Gaza contra sua vontade”.

Segundo Miller, “a recente morte de seu sequestrador em Gaza permitiu que ela escapasse”. Os Estados Unidos, indicou ele, foram procurados pelo governo iraquiano para tentar ajudá-la a sair da Faixa de Gaza, onde o exército israelense está em conflito com o movimento islamista palestino Hamas desde que o grupo atacou Israel em 7 de outubro de 2023.

O porta-voz do Departamento de Estado americano não quis entrar em detalhes sobre a operação, limitando-se a dizer que Washington colaborou com o “governo de Israel e outros países da região”.

Os yazidis são uma minoria de língua curda que segue uma religião anterior ao Islã e é perseguida pelos jihadistas há muitos anos.

