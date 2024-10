Pelo menos 36 pessoas morreram na Nigéria no naufrágio de uma embarcação com centenas de pessoas a bordo no rio Níger, e os socorristas advertiram nesta quinta-feira (3) que o balanço total de mortos pode ser superior a 100.

O acidente ocorreu na terça-feira (1º) perto da região de Mokwa, no centro do país, no estado de Níger, quando uma embarcação com cerca de 300 pessoas afundou e apenas 150 passageiros foram resgatados.

O porta-voz do serviço de emergência Ibrahim Audu Husseini disse à AFP que "não há chance" de encontrar sobreviventes.

O serviço de emergência do estado do Níger informou ontem que a maioria dos passageiros eram mulheres e crianças que se dirigiam à festividade muçulmana de Mawlid, na comunidade de Gbajibo, perto de Mokwa.

As autoridades não especificaram as causas do naufrágio, mas os acidentes são comuns na Nigéria, onde as regulamentações são frouxas.

"Hoje recuperamos 20 corpos. Com isso, o total de cadáveres encontrados chega a 36", informou Husseini.

"Não há chance de haver sobreviventes. Todos os desaparecidos estão mortos. Não há como uma pessoa sobreviver três dias debaixo d'água", afirmou.

