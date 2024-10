O atacante francês Ousmane Dembélé, afastado nesta semana do elenco do Paris Saint-Germain por questões disciplinares, teve que adiar seu retorno aos treinos com o grupo devido a uma infecção de garganta, informou o clube nesta quinta-feira (3).

"Após se apresentar no centro de treinamento, Ousmane Dembélé foi informado pelos médicos do clube que estava sofrendo de uma infecção de garganta. Após o diagnóstico, o jogador foi autorizado a ir para casa", explicou o PSG em comunicado.

"Seu retorno aos treinos é esperado para amanhã [sexta-feira]", conclui a nota.

Dembélé foi afastado do elenco para o jogo contra o Arsenal (derrota por 2 a 0), pela Liga dos Campeões, devido a um "problema de compromisso com a equipe", segundo o técnico Luis Enrique, que tomou esta decisão.

O atacante chegou atrasado ao treino do último fim de semana, após a vitória de sexta-feira sobre o Rennes (3 a 1), pelo Campeonato Francês, segundo uma fonte próxima do clube, que acrescentou que o jogador se desculpou com o treinador.

Dembelé deve retornar a equipe no jogo fora de casa contra o Nice, no próximo domingo, se estiver recuperado fisicamente.

ali/cyj/dam/pm/cb/aa