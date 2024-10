O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, tornou-se uma das principais faces da guerra contra o Hezbollah no Líbano, determinado a devolver às suas casas os milhares de habitantes do norte deslocados pelos disparos do movimento armado do país vizinho.

Nas últimas semanas, Gallant reiterou o seu objetivo de repelir os combatentes do Hezbollah das zonas fronteiriças com o norte de Israel para tornar a área segura e permitir o retorno das pessoas deslocadas.

Cerca de 60 mil pessoas fugiram dos projéteis lançados quase diariamente pelo Hezbollah desde 8 de outubro, quando o grupo libanês abriu uma frente contra Israel em apoio ao seu aliado palestino Hamas na guerra em Gaza, que eclodiu após o seu ataque mortal no sul de Israel.

A "ação militar" é "o único meio de garantir o retorno das comunidades do norte de Israel às suas casas", disse Gallant ao emissário dos EUA, Amos Hochstein, em 16 de setembro.

O "centro de gravidade" da guerra "se desloca para o norte", declarou um dia depois, referindo-se à frente do Hezbollah, que desde então monopolizou grande parte da importância no conflito contra o Hamas em Gaza.

- "Tomar a iniciativa" -

"Estamos no início de uma nova fase da guerra, que exige coragem, determinação e perseverança da nossa parte", insistiu este general reformado e uma das principais figuras do governo de Benjamin Netanyahu.

Na segunda-feira passada, durante uma visita a soldados de uma unidade de artilharia estacionada no norte do país, fez uma declaração premonitória: "Usaremos todas as capacidades que temos".

Poucas horas depois, o Exército lançou uma ofensiva terrestre contra o Hezbollah, após uma semana de intensos bombardeios contra o movimento islamista armado, que deixaram centenas de mortos.

Muitos israelenses acreditam que a guerra era inevitável devido ao desenvolvimento das capacidades militares do Hezbollah.

"Gallant foi um dos primeiros a apoiar a ideia de que Israel tinha que tomar a iniciativa no norte, poucos dias depois dos ataques de 7 de outubro", diz Michaël Horowitz, especialista em geopolítica da empresa de consultoria de segurança Le Beck, com sede no Oriente Médio.

"O raciocínio era este: em uma guerra, é preferível combater primeiro o inimigo mais poderoso, e a força do Hezbollah excede em muito a do Hamas", acrescenta Calev Ben-Dor, ex-analista do Ministério das Relações Exteriores israelense.

Agora, considera-se que Gallant, "com ou sem razão, estava previamente ciente dessa situação porque apostou na capacidade de Israel de tomar a iniciativa", conclui Horowitz.

- "Coeso" -

Aos olhos de Ben-Dor, o ministro da Defesa surge como uma figura "responsável", inclusive entre os israelenses "que não compartilham necessariamente das suas opiniões políticas".

"Percebe-se que ele se concentra na vitória e no interesse nacional (…) mais do que na política de baixo nível", resume este ex-analista.

Esta popularidade torna-o mais "coeso" do que o seu antigo aliado e primeiro-ministro Netanyahu, observa Horowitz.

Embora tenha ingressado no mesmo partido conservador de Netanyahu, o Likud, em 2019, Gallant entrou na política em um partido de centro-direita (Kulanu) e os dois líderes têm estado frequentemente em desacordo.

O ministro da Defesa, por exemplo, declarou-se claramente a favor de um acordo de trégua com o Hamas que permitiria a libertação dos reféns em Gaza.

Os israelenses ainda se lembram do período em que ele era comandante-chefe da região sul, que inclui a área em torno de Gaza, na década de 2000.

Foi nessa época que liderou a operação "Chumbo Fundido" em Gaza, no final de 2008 e início de 2009, que causou a morte de 1.440 palestinos e 13 israelenses.

Desde então, ele explica que buscava uma vitória total contra o Hamas e que foi impedido, observa Horowitz. Isto "pode ter contribuído para esta imagem de um homem forte militar, que retrospectivamente estava certo à luz dos ataques de 7 de outubro".

