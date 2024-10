O genro do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morto por Israel na semana passada em um bombardeio contra o reduto do partido nos subúrbios de Beirute, foi abatido nesta quarta-feira (2) em um ataque israelense que causou três mortes em Damasco, informou uma ONG.

"Hassan Jafar al Qasir, genro de Hassan Nasrallah, é uma das duas vítimas libanesas do ataque israelense contra um apartamento em um prédio residencial no bairro de Mezzeh, em Damasco", afirmou o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Uma fonte próxima ao Hezbollah confirmou essa informação à AFP e acrescentou que Hassan Jafar al Qasir era irmão de Jafar al Qasir, responsável pelo transporte de armas do Irã para o Líbano, que Israel anunciou ter matado em um bombardeio na periferia sul de Beirute.

jos/fjb/eg/nn/ic