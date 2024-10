Um soldado israelense morreu em combate no Líbano, informou, nesta quarta-feira (2), o Exército de Israel, que no início dessa semana lançou uma incursão em solo libanês para atacar posições do movimento pró-iraniano Hezbollah.

"O capitão Eitan Itzhak Oster, de 22 anos (...) caiu durante um combate no Líbano", informou o Exército em um comunicado.

