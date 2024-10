A embaixada de Israel em Estocolmo foi alvo de vários tiros na noite de terça-feira, que não deixaram feridos, informou a polícia sueca, que abriu uma investigação.

Por volta das 18H00 (13H00 de Brasília), uma explosão foi ouvida em uma rua próxima à representação diplomática, que fica no centro de Estocolmo, segundo a polícia.

"Fizemos averiguações que indicam que tiros foram disparados contra a embaixada israelense, mas não queremos divulgar exatamente o que descobrimos porque a investigação está em andamento", disse à AFP Rebecca Landberg, porta-voz da polícia de Estocolmo.

Na mesma noite, também aconteceram duas explosões nas imediações da embaixada de Israel na Dinamarca, em Copenhague, informou a polícia da cidade.

A embaixada israelense na capital sueca foi cenário de vários incidentes desde o início da guerra na Faixa de Gaza entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, em outubro de 2023.

Em fevereiro, uma granada foi encontrada dentro da embaixada e, em maio, também foram registrados tiros nas imediações do imóvel.

Os serviços de inteligência suecos afirmaram no final de maio que o Irã estava recrutando membros de organizações criminosas no país escandinavo para "atos de violência" contra Israel, acusação negada por Teerã.

Os tiros de terça-feira coincidiram com o lançamento de quase 200 mísseis do Irã contra Israel em um momento de grande tensão no Oriente Médio.

jll/ef/nzg/liu/dbh/avl/fp