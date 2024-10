O Exército israelense anunciou, nesta terça-feira (1º), ter mobilizado mais quatro brigadas reservistas para serem destacadas no norte do país, depois de ter lançado uma ofensiva terrestre contra posições do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah no sul do Líbano.

"Isso nos permitirá continuar as atividades operacionais contra a organização terrorista Hezbollah e alcançar objetivos operacionais, acima de tudo o retorno seguro dos habitantes do norte de Israel às suas casas", disse o Exército em comunicado.

