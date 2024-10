A influenciadora turca Kübra Aykut morreu aos 29 anos. Ela ganhou notoriedade nas redes sociais após publicar um vídeo em que se casava consigo mesma, no fim de 2023. Segundo a revista People, a jovem caiu de um apartamento no quinto andar em Istambul no último dia 23, mas, após sete dias hospitalizada, ela acabou falecendo, nessa segunda-feira (30/9).





A morte de Aykut está sendo investigada, as principais hipóteses são que ela caiu por acidente ou teria se jogado. A publicação indicou que ela havia deixado um bilhete no local antes da queda, mas a informação não foi confirmada pelos investigadores.





A última postagem da influenciadora foi feita no Instagram, no último dia 20. Kübra tinha mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e mais 200 mil no Instagram.





A Wixir Creative, a agência que cuidava da carreira da influenciadora, compartilhou uma homenagem para ela nas redes sociais. "Nós nunca esqueceremos você, nós sempre vamos ficar esperando você entrar por aquela porta de repente", diz a legenda.





O vídeo em que Kübra casa consigo mesma foi publicado em dezembro de 2023. Nele, a jovem aparece vestida de noiva comemorando em uma festa com familiares e amigos. "Como não vejo ninguém como digno de mim, decidi me casar sozinha e tomei medidas para que isso acontecesse. Tive um lindo casamento com meus amigos. Nós nos divertimos muito, espero que vocês tenham se divertido também", declarou na época.





