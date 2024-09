"Precisávamos da presença dele", declarou o técnico do Barcelona, Hansi Flick, sobre o retorno após uma longa lesão do holandês Frenkie De Jong, nesta segunda-feira (30), véspera do jogo em casa contra o suíço Young Boys, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.

"É muito importante para nós podermos contar com o Frenkie, mesmo que seja apenas por cinco ou dez minutos. A atitude dele é excelente, ele está envolvido, pronto para ajudar", explicou o treinador alemão durante a coletiva de imprensa.

De Jong, de 27 anos, não joga desde abril devido a uma lesão no tornozelo. Ele faz parte do elenco que foi relacionado para enfrentar o Young Boys.

O Barça precisa acertar seu rumo na Liga dos Campeões depois de estrear com derrota na visita ao Monaco (2-1). Além disso, neste fim de semana perdeu os primeiros pontos em LaLiga, ao ser derrotado fora de casa pelo Osasuna (4-2), num duelo em que Flick fez muitas mudanças no seu time habitual.

"A equipe e eu, como treinador, queremos vencer todos os jogos. Estou convencido de que podemos fazê-lo. Trabalhamos bem, treinamos duro, jogamos um futebol bom e divertido, e se quisermos ganhar o respeito dos nossos adversários novamente, nós faremos isso", acrescentou Flick.

O regresso de De Jong alivia uma situação complicada em que vários jogadores continuam no departamento médico, como Marc-André Ter Stegen, Dani Olmo, Fermín López, Marc Bernal, Andreas Christensen, Ronald Araujo e Gavi.

