A mítica banda britânica Oasis anunciou nesta segunda-feira (30) que sua turnê de retorno em 2025 incluirá shows no México, Canadá e Estados Unidos, após o esgotamento das datas anunciadas no Reino Unido.

O grupo disse que se apresentará no final do próximo verão (do hemisfério norte) em Toronto, Chicago, East Rutherford (periferia de Nova York), Los Angeles e Cidade do México.

"América do Norte: Oasis está chegando. Vocês têm uma última oportunidade de nos mostrar que nos amaram todo esse tempo", afirmou a banda em suas redes sociais.

Conhecida por sucessos como "Wonderwall" e "Don't Look Back In Anger", a banda dos irmãos Liam e Noel Gallagher anunciou no final de agosto que se reuniria para uma turnê de retorno, 15 anos após sua separação.

A notícia provocou frenesi entre os fãs, mas a caótica venda de ingressos para os shows no Reino Unido e na Irlanda gerou indignação, com dificuldades na compra online e um sistema de preços dinâmicos devido à alta demanda.

Após as reclamações, o regulador britânico de concorrência anunciou que abriria uma investigação sobre o revendedor de ingressos Ticketmaster devido à dinâmica de preços.

A banda negou ter qualquer relação com o sistema de preços dinâmicos e agendou dois shows adicionais no Reino Unido.

A turnê começará em 4 de julho em Cardiff, no País de Gales, e seguirá para a cidade natal dos Gallagher, Manchester.

Depois, se apresentará no emblemático estádio londrino de Wembley, em Edimburgo e na capital irlandesa, Dublin.

