A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, considerou, nesta segunda-feira (30), que as fusões transfronteiriças entre bancos da União Europeia são "desejáveis" para reforçar sua competitividade, quando o italiano UniCredit planeja comprar o alemão Commerzbank.

"Fusões transfronteiriças de bancos capazes de rivalizar em tamanho, profundidade e alcance com outras instituições no mundo, inclusive bancos americanos e chineses, são, pra mim, desejáveis", declarou Lagarde em audiência ante o Parlamento Europeu.

Lagarde respondia a uma pergunta sobre o papel do BCE em facilitar fusões transfronteiriças na UE e as eventuais interferências das autoridades nacionais nessas operações.

Lagarde não tomou partido no caso particular que agita o meio bancário: o aumento do UniCredit desde meados de setembro no capital do Commerzbank, a quase 21%, quando o grupo italiano não esconde sua intenção de fazer uma oferta de compra.

"Tem que levar em conta que nem todas as fusões são positivas", disse Lagarde.

Na zona do euro, o Mecanismo Único de Supervisão (MUS) deverá verificar se o UniCredit respeitou as regras ao tomar com rapidez uma participação importante no Commerzbank.

O banco italiano pediu formalmente ao BCE que aprove um possível aumento para 29,99% do capital, pouco abaixo do nível necessário para iniciar uma oferta de compra na Alemanha.

O Estado alemão, hostil desde o início à possível passagem do Commersbank para bandeira italiana, não conta, no entanto, com os meios diretos para bloquear as ambições do Unicredit.

