O Ministério da Saúde do Líbano informou que 24 pessoas morreram neste domingo em um bombardeio israelense perto de Sidon, a principal cidade do sul do Líbano.

"O ataque do inimigo israelense contra Ain el Delb deixou 24 mortos e 29 feridos", anunciou o Ministério em um balanço ainda provisório.

A agência estatal de notícias ANI informou que um bombardeio atingiu um edifício na região.

