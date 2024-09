O movimento islamista libanês Hezbollah anunciou neste domingo que lançou foguetes contra a cidade de Safed, norte de Israel.

A organização pró-Irã, cujo líder Hassan Nasrallah morreu em um bombardeio israelense na sexta-feira, afirmou que lançou "séries de foguetes" contra Safed "em defesa do Líbano e do seu povo" e em resposta aos ataques israelenses no Líbano.

