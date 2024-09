A Associação do Futebol Argentino (AFA) confirmou neste sábado (28) que a Fifa suspendeu o goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez por dois jogos por "comportamento ofensivo" durante os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 contra Chile e Colômbia, disputados em setembro.

Desta forma, Dibu não poderá enfrentar Venezuela e Bolívia, nos dias 9 e 15 de outubro, em Maturín e Buenos Aires, respectivamente.

A Argentina lidera as Eliminatórias com 18 pontos em 8 jogos disputados, com seis vitórias e duas derrotas.

"O jogador Damián Emiliano Martínez é declarado responsável por seu comportamento ofensivo e sua violação dos princípios do jogo limpo (art. 13 CDF) em relação aos jogos Argentina x Chile, disputado em 5 de setembro de 2024, e Argentina x Colômbia, disputado em 10 de setembro de 2025", informou a AFA em seu comunicado.

A federação argentina se manifestou "absolutamente em desacordo com a decisão tomada pela comissão disciplinar da Fifa", acrescenta a nota.

O goleiro, que joga no Aston Villa da Inglaterra, se tornou um dos pilares da equipe dirigida pelo técnico Lionel Scaloni, campeã da Copa do Mundo de 2022 e da Copa América este ano, mas também deu mostras frequentes de um comportamento polêmico e ofensivo contra seus adversários.

Após o jogo contra a Colômbia, em Bogotá, a Associação Colombiana de Jornalistas Esportivos (ACORD) acusou Dibu de atentar "contra a liberdade de expressão" ao agredir um cinegrafista ao final da partida, que terminou com a vitória do time da casa por 2 a 1.

O goleiro argentino, de 32 anos, deu um tapa no cinegrafista e derrubou seu equipamento no gramado. A agressão foi registrada ao vivo na transmissão internacional da partida.

Na França, foi acusado de falta de respeito após a vitória da Argentina na final do Mundial em 2022 por ter colocado o troféu de melhor goleiro do torneio diante de seus genitais, um gesto obsceno que repetiu após a conquista da Copa América, em julho deste ano, e contra o Chile nas Eliminatórias.

