O Manchester City não passou de um empate em 1 a 1 com o Newcastle neste sábado (28), pela 6ª rodada do Campeonato Inglês, no primeiro jogo da equipe sem o volante Rodri.

O jogador espanhol sofreu uma ruptura de ligamentos e meniscos no joelho direito no fim de semana passado, contra o Arsenal, e não deve retornar até o final da temporada.

O zagueiro croata Josko Gvardiol (35') colocou os 'Citizens' na frente antes do intervalo e Anthony Gordon (58') empatou para o Newcastle no segundo tempo.

O resultado coloca a liderança do City em risco, já que o time agora soma 14 pontos e pode ser ultrapassado por Liverpool e Aston Villa (ambos com 12 pontos), caso vençam seus jogos contra Wolverhampton e Ipswich Town, respectivamente.

Inclusive o Arsenal (4º com 11 pontos) pode igualar o time de Manchester se vencer o Leicester neste sábado no Emirates Stadium.

Sem o seu pilar no meio-campo, o técnico Pep Guardiola escalou o croata Mateo Kovacic, acompanhado por Ilkay Gündogan e Rico Lewis.

Guardiol abriu o placar depois de receber na área de Jack Grealish, limpar a marcação e bater sem chances para o goleiro Nick Pope, na única oportunidade clara do City na primeira etapa.

No segundo tempo, o goleiro brasileiro Ederson derrubou Anthony Gordon dentro da área e o próprio atacante cobrou e converteu o pênalti para marcar o gol de empate do Newcastle.

Nos minutos finais, o Manchester City pressionou em busca da vitória, mas Erling Haaland (71'), Phil Foden (73') e Bernardo Silva (90'+2) pararam nas defesas de Pope, que salvou os 'Magpies' da derrota.

-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Newcastle - Manchester City 1 - 1

(11h00) Nottingham - Fulham

Chelsea - Brighton

Brentford - West Ham

Everton - Crystal Palace

Arsenal - Leicester

(13h30) Wolverhampton - Liverpool

- Domingo:

(10h00) Ipswich Town - Aston Villa

(12h30) Manchester United - Tottenham

- Segunda-feira:

(16h00) Bournemouth - Southampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 14 6 4 2 0 14 6 8

2. Liverpool 12 5 4 0 1 10 1 9

3. Aston Villa 12 5 4 0 1 10 7 3

4. Arsenal 11 5 3 2 0 8 3 5

5. Newcastle 11 6 3 2 1 8 7 1

6. Chelsea 10 5 3 1 1 11 5 6

7. Brighton 9 5 2 3 0 8 4 4

8. Nottingham 9 5 2 3 0 6 4 2

9. Fulham 8 5 2 2 1 7 5 2

10. Tottenham 7 5 2 1 2 9 5 4

11. Manchester United 7 5 2 1 2 5 5 0

12. Brentford 6 5 2 0 3 7 9 -2

13. Bournemouth 5 5 1 2 2 5 8 -3

14. West Ham 4 5 1 1 3 5 9 -4

15. Leicester 3 5 0 3 2 6 8 -2

16. Crystal Palace 3 5 0 3 2 4 7 -3

17. Ipswich Town 3 5 0 3 2 3 8 -5

18. Southampton 1 5 0 1 4 2 9 -7

19. Everton 1 5 0 1 4 5 14 -9

. Wolverhampton 1 5 0 1 4 5 14 -9

bur-mcd/an/cb