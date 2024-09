O Los Angeles FC (LAFC) se consagrou campeão da US Open Cup ao derrotar na final o Sporting Kansas City por 3 a 1 na noite de quarta-feira (26), com um gol do francês Olivier Giroud e outro do mexicano Omar Campos na prorrogação.

Giroud abriu o placar no início do segundo tempo (53') diante dos torcedores no BMO Stadium, mas o alemão Erik Thommy empatou pouco depois (60') levando o jogo para a prorrogação.

O jovem lateral Omar Campos, aos 102 minutos, e o serra-leonese Kei Kamara, aos 109, marcaram os gols que deram ao LAFC o primeiro título do torneio de futebol mais antigo dos Estados Unidos, que chegou à sua 109ª edição.

A equipe de Los Angeles sucede como novo campeão desta competição de formato mata-mata o Houston Dynamo, que há um ano derrotou na final o Inter Miami, que não pôde contar com Lionel Messi devido a uma lesão.

Tanto Giroud quanto o goleiro Hugo Lloris, dois campeões do Mundo em 2018 pela França, comemoraram sua primeira taça no futebol dos Estados Unidos, onde desembarcaram nesta temporada.

"Vim aqui para ganhar troféus e disputar este tipo de finais", declarou Giroud. "Estou muito feliz por marcar nesta final e ajudar a equipe (…) Este jogo deverá nos dar muita confiança para o restante da temporada".

Embora não tenha entrado em campo, o atacante mexicano Carlos Vela conquistou o título como capitão do LAFC. Vela, líder da franquia desde sua fundação em 2018, ficou afastado do time durante os primeiros sete meses da temporada da Liga Norte-Americana (MLS), até retornar ao elenco na semana passada.

- Omar Campos brilha -

Um mês depois de perder sua primeira final jogando pelo Los Angeles FC na Leagues Cup, Olivier Giroud mostrou pouca precisão no primeiro tempo ao desperdiçar um passe preciso de Denis Bouanga.

O atacante de 37 anos compensou no início do segundo tempo com uma bola recuperada pelo LAFC no meio do campo. O espanhol Sergi Palencia tocou para o polonês Mateusz Bogusz na ponta direita, que deu de bandeja para Giroud concluir para o gol vazio.

O Sporting Kansas City, que teve como titular o atacante mexicano Alan Pulido, empatou sete minutos depois devido a um erro na saída de bola da equipe da casa.

Depois de uma perda de bola em seu campo para Timothy Tillman, o húngaro Dániel Sallói dominou pela esquerda e deu uma assistência para o alemão Tommy que mandou um chute de primeira no ângulo.

O LAFC, que acumulava três derrotas consecutivas em finais, soube administrar o nervosismo e encaminhou a vitória com uma grande jogada individual do mexicano Campos, que avançou pela esquerda na área, cortou para dentro e chutou colocado de pé direito, rente à segunda trave.

A festa dos 22 mil torcedores do time de Los Angeles ficou completa quando Kamara desviou de cabeça outro cruzamento de Bouanga para o fundo da rede.

Após seu primeiro título da MLS em 2022, o LAFC perdeu a final seguinte da liga norte-americana e da Liga dos Campeões da Concacaf em 2023.

Este ano sucumbiu diante do Columbus Crew na final da Leagues Cup, torneio conjunto entre as ligas norte-americana e mexicana.

A US Open Cup, torneio equivalente à espanhola Copa do Rei ou à Copa da Inglaterra, é realizada desde a temporada de 1914.

