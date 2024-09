John, que atingiu o México na segunda-feira como um furacão que deixou pelo menos três mortos, voltou a formar-se como um ciclone na manhã desta quinta-feira (26) e deverá impactar novamente o território, informaram as autoridades.

Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, às 12h00 GMT (09h00 no horário de Brasília), o fenômeno estava a 90 quilômetros do porto de Lázaro Cárdenas, estado de Michoacán (oeste), e registrava ventos sustentados de 115 quilômetros por hora.

John atingiu a costa do estado de Guerrero (sul) como um poderoso furacão 3 na escala Saffir-Simpsom (de 5) e suas chuvas e ventos causaram deslizamentos de terra que deixaram pelo menos duas mulheres e uma criança mortas.

O ciclone começou a se dissipar em terra na terça-feira, mas na quarta seus remanescentes retornaram ao Pacífico, onde recuperaram força de furacão, informou a Comissão de Águas do México (Conagua).

O fenômeno "mantém o potencial para chuvas ocasionais muito fortes a extraordinárias, ventos muito fortes e ondas altas nas costas oeste, sul e sudeste do país", disse um relatório da Conagua.

John poderia ganhar mais força antes de tocar o solo, provavelmente na costa de Michoacán, na madrugada de quinta para sexta-feira, de acordo com a previsão do tempo.

Esse distrito, com um amplo litoral no Pacífico, declarou alerta para a chegada do fenômeno, apelando à população a proteger as suas casas ou ir para abrigos caso se encontrem em zonas de alto risco.

Em outubro do ano passado, o furacão Otis, de categoria 5, deixou um rastro de destruição e várias dezenas de mortes após devastar Acapulco.

sem/nn/aa