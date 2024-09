Ao menos 46 pessoas, incluindo 37 crianças, morreram afogadas quando participavam em um festival hindu no leste da Índia, informou à AFP um funcionário do governo local.

As vítimas sofreram afogamentos em incidentes separados no estado de Bihar durante os banhos rituais em rios e lagoas afetados pelas recentes inundações, afirmou uma fonte do Departamento de Gestão de Desastres.

