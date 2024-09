Equipe revelação na temporada passada na Espanha com o terceiro lugar no campeonato, o Girona chegou nesta quarta-feira (25) ao quarto jogo consecutivo sem vencer contando todas as competições, ao empatar (0-0) com o Rayo Vallecano, em casa, pela 7ª rodada.

O modesto clube catalão continua estagnado na segunda metade da tabela (12º, 8 pontos), longe das posições 'europias', enquanto a equipe madrilenha está em décimo lugar após o segundo empate consecutivo, o que representa o terceiro jogo seguido sem perder.

A sétima rodada, que começou na semana passada com os duelos entre Athletic Bilbao e Real Sociedad - que nesta semana disputam seus jogos na Liga Europa - continua nesta quarta-feira com o Barcelona-Getafe, jogo que os 'culés' terão de vencer se quiserem recuperar a vantagem de quatro pontos sobre o Real Madrid, que na terça-feira ficou a um ponto depois de derrotar o Alavés por 3 a 2.

