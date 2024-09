O chanceler do Egito alertou neste domingo para o risco de uma "guerra regional total" à medida que os combates entre Israel e o Hezbollah se intensificam no Líbano, e ressaltou que essa escalada prejudica os esforços por um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Badr Abdelatty conversou com a AFP às vésperas da Assembleia Geral da ONU, no momento em que se torna mais intensa a troca de disparos na fronteira entre Israel e o Líbano, o que aumenta o temor de propagação do conflito.

“Existe uma grande preocupação com a possibilidade de uma escalada que leve a uma guerra regional total”, disse o chanceler, acrescentando que o aumento mais recente da violência “afeta negativamente” as negociações de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"Mas o Egito, juntamente com o Catar e os Estados Unidos, tem a total determinação e o compromisso de prosseguir" com os esforços para obter um acordo que ponha fim à guerra, que já dura quase um ano, afirmou.

Catar, Egito e Estados Unidos buscam há meses um acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns israelenses em poder do Hamas na Faixa de Gaza, o que, segundo os diplomatas, ajudaria a reduzir a tensão regional.

“Todos os componentes do acordo estão prontos”, disse Abdelatty. “O problema é a falta de vontade política do lado israelense.” Ele também responsabilizou o que chamou de "políticas provocativas" de Israel pela escalada dos combates com o Hezbollah, aliado do Hamas.

- 'Deter a escalada' -

“Estamos conversando com nossos parceiros regionais e internacionais, incluindo os Estados Unidos, sobre a importância de trabalhar para deter a escalada e pôr fim às políticas unilaterais e provocativas de Israel", disse o egípcio. Uma conflagração regional “não interessa a nenhuma das partes".

Abdelatty reuniu-se nesta semana em Washington com autoridades dos Estados Unidos, entre elas o assessor da Casa Branca Amos Hochstein, que lidera os esforços para garantir uma trégua entre o Líbano e Israel.

Na última quarta-feira, o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, prometeu dobrar os esforços para obter um cessar-fogo, durante conversas com o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

ho/gw/af/mel/lb