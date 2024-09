O candidato da coalizão de esquerda, Anura Kumara Dissanayaka, venceu as eleições presidenciais no Sri Lanka, dois anos depois de uma grave crise financeira que impôs uma impopular política de austeridade no país, anunciou a Comissão Eleitoral neste domingo (22).

Dissanayaka, de 55 anos e líder da Frente de Libertação do Povo (JVP), um partido marxista irrelevante até então, conquistou 42,3% dos votos nas eleições de sábado.

"A vitória pertence a todos nós", escreveu Dissanayaka no X. "Juntos, estamos prontos para reescrever a história do Sri Lanka", acrescentou.

O chefe da oposição no Parlamento, Sajith Premadasa, de 57 anos - de centro-direita - ficou em segundo lugar com 32,7%.

O presidente cessante Ranil Wickremesinghe, que assumiu o cargo durante o colapso econômico de 2022 e impôs duras políticas de austeridade, segundo os termos de um resgate do Fundo Monetário Internacional (FMI), obteve, por sua vez, apenas 17,2% dos votos.

Wickremesinghe, de 75 anos, reconheceu sua derrota neste domingo. "Com muito amor e respeito por essa nação que amo, deixo seu futuro nas mãos do novo presidente", declarou em um comunicado.

