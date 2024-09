Depois de vencer duas das três partidas de simples neste sábado, e a de duplas, o Time Mundo abriu uma vantagem de 8 a 4 sobre o Time Europa, na segunda jornada da Laver Cup, que está sendo disputada em Berlim, na Alemanha.

A seleção europeia e a do resto do mundo empataram com dois pontos na sexta-feira, no final do primeiro dia.

A equipe do Mundo, liderada pelo ex-tenista John McEnroe, venceu neste sábado o primeiro jogo de simples graças ao americano Frances Tiafoe, que venceu o russo Daniil Medvedev (3-6, 6-4 e 10-5).

Perdendo por 4-2 no final daquela primeira partida, a seleção europeia, liderada pela lenda sueca Björn Borg, empatou graças à vitória do espanhol Carlos Alcaraz sobre Ben Shelton (6-4 e 6-4).

Vencedor de Roland Garros e Wimbledon este ano, o espanhol (nº 3) foi especialmente eficaz em momentos cruciais, salvando cinco break points contra o americano.

O Time Mundo voltou a liderar (6 a 4) graças à vitória do americano Taylor Fritz sobre o alemão Alexander Zverev. O vice-campeão do US Open venceu por 6-4 e 7-5.

A dupla formada por Ben Shelton e o chileno Alejandro Tabilo deu mais dois pontos ao Time Mundo (8 a 4) ao vencer confortavelmente por 6-1 e 6-2 a dupla composta pelo norueguês Casper Ruud (N.9) e o grego Stefanos Tsitsipas (N.12).

Lançada em 2017 por Roger Federer, a 'Laver Cup' – uma exibição inspirada na Ryder Cup do golfe e que leva o nome do ex-tenista australiano Rod Laver – coloca frente a frente seis jogadores europeus contra seis do resto do mundo.

As partidas são disputadas em dois sets vencidos com eventual super tie-break (10 pontos). São quatro partidas por dia (três de simples e uma de duplas).

Na sexta-feira a vitória vale um ponto, no sábado dois pontos e no domingo 3 pontos. Vence a primeira das duas equipes a somar 13 pontos em 24 possíveis.

A seleção europeia venceu as quatro primeiras edições e a seleção mundial as duas últimas.

-- Resultados dos jogos deste sábado da Laver Cup:

Simples:

Frances Tiafoe (EUA/N.16) x Daniil Medvedev (RUS/N.5) 3-6, 6-4, 10-5

Carlos Alcaraz (ESP/N.3) x Ben Shelton (EUA/N.17) 6-4, 6-4

Taylor Fritz (EUA/N.7) x Alexander Zverev (ALE/N.2) 6-4, 7-5

Duplas:

Ben Shelton/Alejandro Tabilo (EUA/CHI) x Casper Ruud/Stefanos Tsitsipas (NOR/GRE) 6-1, 6-2

le/meg/jde/fbx/iga/mfr/aam