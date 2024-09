ELEIÇÕES NOS EUA

'Se alguém invadir minha casa, vai levar um tiro': por que Kamala Harris está destacando que é dona de uma arma

Além de falar sobre o assunto em um evento com Oprah, Kamala Harris também comentou o tema em debate com Trump. "Não vamos confiscar as armas de ninguém, pare de mentir sobre isso", disse ela ao republicano.