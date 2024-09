A 5ª rodada do Campeonato Inglês terá como atração principal o confronto direto pela liderança entre Manchester City (1º) e Arsenal (2º), ambos invictos e separados por dois pontos na tabela, que vão se enfrentar no domingo (22), no Etihad Stadium.

Os 'Citizens', que não perdem jogando em casa desde 2022, têm até aqui uma campanha perfeita, com quatro vitórias em quatro jogos, e o atacante Erling Haaland, artilheiro do campeonato (9 gols), busca marcar seu gol de número 100 pelo clube de Manchester.

Os 'Gunners', que somam dez pontos depois de três vitórias e um empate, venceram na semana passada o clássico contra o Tottenham (1 a 0) e vêm de um empate sem gols com a Atalanta no meio de semana pela Liga dos Campeões.

O jogo será o terceiro consecutivo para o Arsenal como visitante, enquanto o City, que estreou na Champions empatando com a Inter de Milão (0 a 0), jogará a terceira seguida em seu estádio.

No sábado, o Liverpool (4º) tentará se recuperar contra o Bournemouth, depois da derrota inesperada em Anfield diante do Nottingham Fores (1 a 0), no final de semana passado.

No mesmo horário, o Newcastle tentará manter sua terceira posição na tabela contra o Fulham (12º).

Hest Ham (14º) e Chelsea (8º) farão um novo clássico londrino no sábado, antes de o Manchester United (10º) visitar o Crystal Palace (16º).

-- Programação da 5ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

(08h30) West Ham - Chelsea

(11h00) Liverpool - AFC Bournemouth

Southampton - Ipswich Town

Leicester - Everton

Tottenham - Brentford

Fulham - Newcastle

Aston Villa - Wolverhampton

(13h30) Crystal Palace - Manchester United

- Domingo:

(10h00) Brighton - Nottingham

(12h30) Manchester City - Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 12 4 4 0 0 11 3 8

2. Arsenal 10 4 3 1 0 6 1 5

3. Newcastle 10 4 3 1 0 6 3 3

4. Liverpool 9 4 3 0 1 7 1 6

5. Aston Villa 9 4 3 0 1 7 6 1

6. Brighton 8 4 2 2 0 6 2 4

7. Nottingham 8 4 2 2 0 4 2 2

8. Chelsea 7 4 2 1 1 8 5 3

9. Brentford 6 4 2 0 2 6 6 0

10. Manchester United 6 4 2 0 2 5 5 0

11. Bournemouth 5 4 1 2 1 5 5 0

12. Fulham 5 4 1 2 1 4 4 0

13. Tottenham 4 4 1 1 2 6 4 2

14. West Ham 4 4 1 1 2 5 6 -1

15. Leicester 2 4 0 2 2 5 7 -2

16. Crystal Palace 2 4 0 2 2 4 7 -3

17. Ipswich Town 2 4 0 2 2 2 7 -5

18. Wolverhampton 1 4 0 1 3 4 11 -7

19. Southampton 0 4 0 0 4 1 8 -7

20. Everton 0 4 0 0 4 4 13 -9

mfr/iga/cb/aa