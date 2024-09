O incêndios florestais que há semanas assolam a província argentina de Córdoba (centro) se intensificaram, nesta sexta-feira (20), com focos de grande intensidade que obrigaram a evacuação preventiva de pessoas em áreas rurais, informaram as autoridades provinciais.

Mais de 200 bombeiros trabalharam com o apoio de aviões hidrantes para conter o foco principal, localizado nos arredores de Capilla del Monte, 100 km ao norte da capital da província.

As autoridades mantêm o alerta de risco "extremo" de fogo em toda a província.

Ventos com força de furacão e a extrema secura do solo complicam o trabalho da brigada, informou o gabinete do governador em um comunicado, que não especificou a extensão do incêndio.

Pelo menos 50 pessoas foram evacuadas, enquanto o gabinete do prefeito de Capilla del Monte solicitou que outras 300 pessoas fossem evacuadas para evitar que suas casas fossem atingidas pelas chamas, dada a intensidade dos ventos.

Segundo o relato oficial, duas casas foram afetadas pelo fogo, mas não houve feridos.

A Defesa Civil da província, em articulação com o ministério da Saúde de Córdoba, enviou ao local um hospital móvel de primeiros socorros na prevenção de feridos e para dar apoio aos bombeiros, policiais e brigadistas no combate ao fogo.

O outro foco de incêndio, de menor intensidade, se encontra próximo a Chacaní, 250 km a oeste da capital da província, em uma área de pastagem.

