Com um jogador a menos desde a expulsão do volante Eric Garía aos 10 minutos, o Barcelona foi derrotado pelo Monaco por 2 a 1 nesta quinta-feira (19), no estádio Louis II, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Líder do Campeonato Espanhol depois de cinco vitórias consecutivas, o Barça sofreu sua primeira derrota em um jogo oficial nesta temporada.

Ha última havia sido justamente diante do Monaco, em um jogo amistoso pelo Troféu Joan Gamper (3 a 0), em agosto.

Nesta quinta-feira, o duelo logo para o time catalão.

Eric García, após uma falta sobre o atacante japonês Takumi Minamino, que entrava cara a cara com o goleiro Marc-André Ter Stegen, recebeu cartão vermelho direto e deixou o Barcelona com dez em campo.

Seis minutos depois, Maghnes Akliouche recebeu passe do lateral brasileiro Vanderson (ex-Grêmio) e bateu de esquerda para abrir o placar para os monegascos (16').

Mas a resposta do Barcelona não demorou, e veio através da do destaque do time neste início de temporada, Lamine Yamal, que aos 17 anos marcou seu primeiro gol na Champions com um chute rasteiro da entrada da área (28').

No segundo tempo, o Monaco, de volta à principal competição europeia de clubes depois de seis anos de ausência, garantiu a vitória com o gol de George Ilenikhena (71'), que saiu após mais uma assistência de Vanderson.

iga/mfr/cb