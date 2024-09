Uma investigação preliminar das autoridades libanesas mostra que os dispositivos de comunicação que explodiram nesta semana foram carregados com explosivos antes de entrarem no país, segundo uma carta da missão do Líbano ante a ONU, à qual a AFP teve acesso nesta quinta-feira (19).

"A investigação preliminar mostra que os dispositivos afetados foram manipulados de forma profissional (...) antes de chegarem ao Líbano e sua explosão foi provocada pelo envio de mensagens aos aparelhos", diz o documento enviado ao Conselho de Segurança, às vésperas de uma reunião sobre o assunto.

