Após um mês do início do Campeonato Italiano, o Milan está à beira de uma crise: uma derrota no domingo (22) no clássico contra a Inter de Milão pode custar o cargo do técnico Paulo Fonseca, que chegou ao clube em junho.

O português, que na Itália já passou pela Roma (2019-2021), conseguiu apenas uma vitória à frente do 'rossonero', com dois empates e uma derrota, uma campanha que deixa a equipe na nona posição com cinco pontos. Além disso, a estreia na Champions foi com derrota em casa diante do Liverpool (3 a 1).

Fonseca pode ganhar fôlego se vencer a arquirrival Inter (3ª), atual campeã e que até agora soma duas vitórias e dois empates.

Mas alguns nomes já são especulados na imprensa para substituí-lo: Maurizio Sarri, sem clube desde a sua saída da Lazio na temporada passada; Thomas Tuchel, demitido do Bayern de Munique depois de um ano e meio; e Edin Terzic, que deixou o Borussia Dortmund após a derrota na final da Liga dos Campeões para o Real Madrid.

O outro grande jogo da quinda rodada do Italiano será disputado no sábado. A Juventus (4ª) recebe o Napoli (2º), separados por um ponto na tabela (9 a 8) e que perseguem a surpreendente líder Udinese (10 pontos), que no domingo enfrenta a Roma no Estádio Olímpico.

Os 'giallorossi' demitiram o técnico Daniele De Rossi depois de apenas quatro rodadas, com a equipe na 16ª posição após três empates e uma derrota. Após anunciar sua saída na quarta-feira, o clube confirmou em poucas horas a chegada do croata Ivan Juric.

-- Programação da 5ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

(13h30) Cagliari - Empoli

(15h45) Hellas Verona - Torino

- Sábado:

(10h00) Unione Venezia - Genoa

(13h00) Juventus - Napoli

(15h45) Lecce - Parma

- Domingo:

(07h30) Fiorentina - Lazio

(10h00) Monza - Bologna

(13h00) Roma - Udinese

(15h45) Inter - Milan

- Segunda-feira:

(15h45) Atalanta - Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Udinese 10 4 3 1 0 7 4 3

2. Napoli 9 4 3 0 1 9 4 5

3. Inter 8 4 2 2 0 9 3 6

4. Juventus 8 4 2 2 0 6 0 6

5. Torino 8 4 2 2 0 5 3 2

6. Lazio 7 4 2 1 1 8 6 2

7. Hellas Verona 6 4 2 0 2 6 5 1

8. Empoli 6 4 1 3 0 3 2 1

9. Atalanta 6 4 2 0 2 8 8 0

10. Milan 5 4 1 2 1 9 6 3

11. Genoa 5 4 1 2 1 4 5 -1

12. Parma 4 4 1 1 2 6 7 -1

13. Lecce 4 4 1 1 2 1 6 -5

14. Fiorentina 3 4 0 3 1 5 6 -1

15. Monza 3 4 0 3 1 3 4 -1

16. Roma 3 4 0 3 1 2 3 -1

17. Bologna 3 4 0 3 1 4 7 -3

18. Como 2 4 0 2 2 3 7 -4

19. Cagliari 2 4 0 2 2 1 6 -5

20. Unione Venezia 1 4 0 1 3 1 8 -7

