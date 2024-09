Uma turista italiana morreu, atingida na cabeça por um objeto que caiu de uma janela em Nápoles, na Itália. Seu namorado, Livio Rousseau, ofereceu o passeio pela cidade como presente de aniversário de 30 anos.

Chiara foi levada para um hospital na região em estado grave. Ela passou por uma cirurgia, mas morreu na unidade de saúde. A polícia investiga o caso como homicídio culposo, decorrente de negligência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Crianças mexiam na estátua que acertou turista

De acordo com a mídia local, a viajante foi ferida pelo objeto que servia como difusor de aromas no ambiente. Os agentes de segurança investigam se a estátua caiu do parapeito enquanto era manipulada por crianças em um apartamento próximo ao local onde Chiara e Rousseau transitavam.

A imprensa italiana ainda informou que o objeto bateu na escada abaixo do apartamento, soltando pedaços. Uma parte pontiaguda e pesada desabou sobre a turista. O momento foi registrado por câmeras de segurança.

Gianfranco Jaconis, pai da vítima, lamentou o caso, dizendo que “se o objeto a tivesse atingido no braço, mão ou ombro… Mas acertou em cheio a cabeça, como se tivessem mirado”.

A morte da jovem foi confirmada nesta terça-feira (17/9). O namorado e a família de Chiara permanecem no país, esperando a autópsia do corpo, que será divulgada hoje (19/9).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A turista italiana morava há seis anos em Paris, onde trabalhava no ramo da moda. De acordo com o jornal espanhol El Mundo, Chiara era formada em Administração de Empresas com especialização em gestão de moda, com cursos em Londres, Turim e na capital francesa. Em sua carreira, trabalhou para Givenchy, Christian Louboutin, Moncler e, mais recentemente, Prada.