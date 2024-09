A primeira campanha de vacinação contra mpox na África começou na terça-feira em Ruanda, onde cerca de 300 pessoas foram imunizadas, disse à AFP um porta-voz da "Africa CDC", a agência de saúde da União Africana.

"A vacinação começou em Ruanda em 17 de setembro e cerca de 300 pessoas de alto risco foram vacinadas", disse Addis Asheber, porta-voz da Africa CDC, à AFP nesta quinta-feira (19).

Estas vacinações foram realizadas em "sete distritos [...] que compartilham fronteira com a República Democrática do Congo [RDC]", explicou Ngashi Ngongo, chefe de gabinete e chefe do gabinete executivo da agência, em coletiva de imprensa.

Na RDC, epicentro da epidemia de mpox na África, a campanha de vacinação começará "na primeira semana de outubro", disse Jean Kaseya, diretor da "Africa CDC", durante a mesma coletiva de imprensa.

"A mpox não está sob controle", alertou.

A agência registrou 374 novos casos confirmados e 14 mortes no continente em uma semana, elevando o total para 6.105 casos confirmados e 738 mortes.

A epidemia já se espalhou por 15 países da África.

O ressurgimento de casos no continente e o aparecimento de uma nova variante (clado 1b) levaram a Organização Mundial da Saúde a decretar uma emergência de saúde pública internacional, o nível de alerta mais elevado, em meados de agosto.

A mpox é uma doença viral que se espalha de animais para humanos, mas também se espalha entre pessoas, causando febre, dores musculares e lesões na pele.

