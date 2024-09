As autoridades dos Estados Unidos informaram na quarta-feira (18) que hackers iranianos ofereceram material "roubado" e "não público" da campanha do candidato republicano à presidência Donald Trump à equipe de seu então rival democrata, o presidente Joe Biden.

As agências de segurança e inteligência americanas afirmaram que os cibercriminosos "enviaram e-mails não solicitados a indivíduos então associados à campanha do presidente Joe Biden com trechos di material roubado, não público, da campanha do ex-presidente Trump".

Biden, de 81 anos, era na época o candidato democrata à presidência, antes de desistir da disputa em julho devido aos questionamentos sobre sua idade e anunciar apoio à sua vice-presidente, Kamala Harris.

O comunicado conjunto da Diretoria de Inteligência Nacional, do FBI e da Agência de Segurança e Cibersegurança das Infraestruturas afirma que ninguém da equipe da campanha de Biden respondeu aos e-mails.

Em agosto, as mesmas agências atribuíram ação ao Irã, acusando Teerã de tentar influenciar as eleições presidenciais de 2024, o que o país nega.

As agências de segurança também afirmaram na quarta-feira que os criminosos iranianos tentaram compartilhar as informações roubadas da campanha de Trump com meios de comunicação americanos, sem mencionar quais.

A missão iraniana na ONU negou as acusações.

